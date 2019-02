Pirching/T.Lkw drohte über steilen Abhang zu stürzen

Lkw-Zug kam beim Reversieren auf Gemeindestraße in Pirching am Traubenberg von der Fahrbahn ab und war knapp vor dem Umkippen. Feuerwehr befreite ihn aus der gefährlichen Lage.

Das Lkw-Zugfahrzeug war knapp davor umzustürzen © FF Edelstauden

Ein Lkw-Zug, der mit Ziegeln beladen war, geriet am Dienstagmittag auf einer Gemeindestraße in Guggitzberg (Gemeinde Pirching am Traubenberg) in eine missliche Lage. Beim Reversieren an einer Baustellenzufahrt kam das Zugfahrzeug gegen 12.20 Uhr von der Fahrbahn ab und drohte umzustürzen.

