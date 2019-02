Facebook

Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner mit Klubobmann Hannes Schwarz (l.) und Regionalgeschäftsführer Alois Hirschmann © Helmut Steiner

Die SPÖ hat für 2019 das Thema Pflege zum Schwerpunkt gemacht. Seit Mitte Jänner haben die Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner und SPÖ-Regionalgeschäftsführer Alois Hirschmann alle 24 Pflegeheime im Bezirk besucht. Bis zu zwei Stunden sprachen sie mit Betreibern und Beschäftigten, um zu erfahren, was es in der stationären Langzeitpflege braucht.

Nur in drei Einrichtungen wird nicht auf slowenisches oder ungarisches Pflegepersonal zurückgegriffen. Für Schweiner ein Indiz, wie notwendig eine Pflege- und Ausbildungsstiftung ist, um mehr Personal in der Region ausbilden zu können. Viel Handlungsbedarf sieht sie bei Kurzzeit-Pflegebetten und entsprechender Finanzierung: „Es gibt derzeit kein einziges Kurzzeit-Pflegebett.“ Ein Manko ortet sie bei der Pflegegeld-Einstufung. Die Frage der Demenz werde zu wenig berücksichtigt, seien doch rund 70 Prozent der Menschen in der Langzeitpflege betroffen.

Rund neun Jahre bleiben Beschäftigte im Pflegebereich. Die Motive, die Branche zu wechseln, unterscheiden sich geschlechtsspezifisch klar: Bei Männern geht es um eine höhere Entlohnung, bei Frauen ist die Arbeitsbelastung die treibende Kraft.

