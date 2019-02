Facebook

15 Kameraden der Feuerwehr Fehring bargen den Pkw aus dem Graben © FF Fehring

Am Sonntag gegen 7.30 Uhr in der Früh musste die Feuerwehr Fehring zu einem Verkehrsunfall ausrücken: Ein Pkw war auf der L 204 zwischen Fehring und Mahrensdorf von der Fahrbahn abgekommen, das Auto landete im Straßengraben. Der Lenker, ein Südoststeirer, blieb glücklicherweise unverletzt. Er gab der Feuerwehr zufolge an, einem Reh ausgewichen zu sein: Das Wild konnte weiterlaufen, der Audi rutschte bei dem Ausweichmanöver in den Graben.

