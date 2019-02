Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsatzkräfte der Feuerwehr Gniebing und des Bundesheeres befreiten den Bagger aus dem Wasser © Bundesheer/Neubauer

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am Dienstag am Vormittag beim Truppenübungsplatz Kornberg (Gemeinde Feldbach): Das Bundesheer führt in diesem Bereich derzeit Arbeiten am Auersbach durch. "Der Bach wird ausgeputzt, eine Furt soll entstehen", erklärt Stabswachmeister Roman Neubauer von der Kaserne Feldbach.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.