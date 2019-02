Kleine Zeitung +

Wiesenbrand in Gnas Mann wollte Brand löschen: Kleidung fing Feuer

Etwa 1000 Quadratmeter Wiese standen in Gnas in Brand. Beim Versuch das Feuer zu löschen, griffen die Flammen auf die Kleidung des Mannes über. In Feldbach entfachte im Müllraum eines Unternehmens ein Feuer.