Feuerwehr, Notarzt und Polizei waren am Unfallort vor der Einfahrt zur LFS Hatzendorf © Feuerwehr Hatzendorf

Ein 55-Jähriger Südoststeirer wollte am Mittwoch in Hatzendorf kurz vor 12 Uhr von der L207 nach links zur LFS Hatzendorf abbiegen. Ein 31jähriger Autolenker aus der Südoststeiermark, der ebenfalls in Fahrtrichtung Fürstenfeld unterwegs war, wollte den Zweiradfahrer gerade in diesem Moment überholen. Der Pkw rammte das Moped. Der Moped-Lenker erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen.

