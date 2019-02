Die Fachärzte Ralph Maderthaner und Christopher Spreizer eröffneten in Feldbach ein CT-Institut.

Die Fachärzte Maderthaner und Spreizer mit ihrem Institutsteam und Bürgermeister Ober © Schleich

Die Fachärzte Ralph Maderthaner und Christopher Spreizer eröffneten in der Gleichenbergerstraße 35 in Feldbach ein CT-Institut. „Mit der Computertomografie werden in Sekunden Querschnittsbilder von Körperregionen angefertigt, die zur Abklärung etwaiger Krankheiten herangezogen werden“, erklärt Maderthaner.