Mit Valentina gab es 2018 eine neue Spitzenreiterin bei den beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Region.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valentina aus Paldau war eines von 13 Mädchen in der Region, für das seine Eltern diesen Vornamen ausgewählt haben © Babysmile

Nach zwei Jahren männlicher Dominanz ist die Spitze der regionalen Rangliste der Vornamen - erstellt anhand der regionalen Babyseiten - wieder ganz fest in weiblicher Hand. Valentina steht zum ersten Mal ganz vorne – und man darf von einer Überraschungssiegerin sprechen. Bisher bewegte sich dieser Name auf der Beliebtheitsskala meist im Mittelfeld. Für ganz vorne hatte es bisher noch nicht gereicht. Mit 13 Mädchen, für die die Eltern diesen Namen ausgewählt haben, war das 2018 aber anders.

Auf Platz zwei und drei folgen mit Anna (12) und Lena (11) zwei Namen, die bereits mehrfach ganz oben auf dem Stockerl standen und Jahr für Jahr im Spitzenfeld vertreten sind.

Auf Platz vier liegt mit Leon (10) der beliebteste Bubenname. Auch er ist ein Newcomer, der noch nie so weit vorne lag. Hinter Leon kommen David (9) und Johanna (8). Dann folgt ein dichtes Gedränge: Denn Lukas, Mia, Paul, Sebastian und Tobias (je 7) liegen gleichauf. Julian – Doppelsieger der Jahre 2016 und 2017 – erfreute sich 2018 deutlich geringerer Beliebtheit. Fünf Mal kam er vor und lag damit im Mittelfeld.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.