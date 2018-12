Feuerwehr musste in Gniebing den Anhänger eines Holzlasters aufstellen, der auf einem Forstweg mit voller Ladung umgekippt war.

Der umgestürzte Anhänger des Holzlasters © FF Mühldorf

Einen "Außeneinsatz" hatte am Montagnachmittag die Feuerwehr Mühldorf. In Absprache mit der Feuerwehr Gniebing eilten drei Feuerwehrleute um 15.40 Uhr dem Fahrer eines Holzlasters zu Hilfe. Der Mann war mit seinem Schwerfahrzeug auf einem Forstweg im Ortsteil Gniebing in die Bredouille geraten. Der beladene Anhänger des Lasters war auf dem weichen Untergrund umgekippt.

