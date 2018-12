Pkw-Lenkerin bog bei Umleitung in Gosdorf falsch ab, landete in Sackgasse und saß dann mit ihrem Fahrzeug auf einer Mauer auf. Die Feuerwehr befreite sie mit viel Muskelkraft aus der misslichen Lage.

Der Pkw saß auf der Mauer des Hochwasserschutzes auf © FF Gosdorf

Die Umleitung wegen der Erneuerungsarbeiten an der Eisenbahnkreuzung am Bahnhof Gosdorf (Gemeinde Mureck) führte eine Autolenkerin am Montagabend im wahrsten Sinn des Wortes in eine Sackgasse. Die Frau, die in Slowenien lebt, bog nämlich falsch ab und fuhr auf einer Straße, auf der es bald nicht mehr weiterging - zumindest nicht für Pkw. Denn die Brücke vor der die Fahrt endete, ist nur für Fahrräder vorgesehen und daher entsprechend schmal. Die Lenkerin versuchte umzudrehen, was allerdings misslang. Bei Zurückschieben geriet sich auf die Mauer des Hochwasserschutz. Das Fahrzeug saß auf.

Mit Muskelkraft

17 Mitglieder der Feuerwehr Gosdorf unter der Einsatzleitung von Kommandant Hermann Haas rückten mit zwei Fahrzeugen aus, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Dabei war vor allem Muskelkraft gefragt. "Wir haben untergepackelt, ein Feuerwehrkollege hat sich ins Auto gesetzt und wir haben dann mit vereinten Kräften angehoben", erzählt der Kommandant über die nicht alltägliche Fahrzeugbergung, die insgesamt doch rund eineinhalb Stunden dauerte. Die Frau konnte anschließlich ihre Fahrt fortsetzen.

Die Feuerwehr Gosdorf machte den Pkw wieder flott © FF Gosdorf

