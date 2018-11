Facebook

Am Pkw der Südoststeirerin entstand erheblicher Sachschaden. © KK

Am 14. November ereignete sich auf der L201 im Bereich der Firma Windisch in Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) ein Verkehrsunfall. Eine Fahrzeuglenkerin war gegen 19.45 Uhr mit ihrem Pkw aus Oberstorcha kommend in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs, als es zu einem folgenschweren Zwischenfall kam.

Pkw scherte plötzlich aus Kolonne aus

Auf einer Brücke im Bereich der Abzweigung nach Rohr an der Raab kam der Frau laut Polizei "eine Fahrzeugkolonne mit vier bis fünf Pkw" entgegen. Plötzlich scherte eines dieser Autos aus und es kam zu einer seitlichen Kollision. Da sich der Zwischenfall auf einer Brücke ereignete, konnte die Frau auch nicht ausweichen. Der Unfalllenker fuhr danach ohne anzuhalten in Richtung Feldbach weiter.

Sachdienliche Hinweise erbeten

Am Auto der entgegenkommenden Lenkerin entstand erheblicher Sachschaden, die Frau blieb aber unverletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen für den Unfall. Die Insassen der anderen Fahrzeuge müssen laut Polizei den Unfall bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab sind unter der Telefomnummer 059 133 6125 erbeten.