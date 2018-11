Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Jünger, IBA-Geschäftsführer, Roland Fink, Geschäftsführer der niceshops GmbH, Christoph Schreiner, Geschäftsführer der niceshops GmbH, Agnes Steiner, Leitung Personal niceshops, Sarah Müller, Geschäftsführerin Kununu © niceshops

Der steirische Online-Händler niceshops mit Sitz in Saaz darf sich über einen besonderen Preis freuen. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu und der Industrieverband „Büro und Arbeitswelt“ (IBA) haben ihn mit dem „Best Workplace Award 2018” ausgezeichnet. Damit ist niceshops der beste Arbeitsplatz unter allen mittelgroßen Unternehmen – 50 bis 249 Mitarbeiter – in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aus diesen Staaten haben rund 10.000 Arbeitnehmer aus mehr als 5000 Unternehmen an einer Befragung teilgenommen, die die Basis für die Verleihung der Preise war. Die Fragen drehten sich um Raum, Einrichtung, Licht und Akustik ebenso wie um Kommunikationstechnologie und Unternehmenskultur.

Vorreiter bei attraktivem Arbeitsumfeld

Die Vorreiterrolle in Sachen attraktives Arbeitsumfeld hat System, wie niceshops-Geschäftsführer Roland Fink betont: „Unser Weg ist es, Personalthemen neu zu denken. Die Generationen verändern sich und so muss man auch neu definieren, wie man miteinander umgeht. Das ist eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens, denn nur so bekommt man die besten Köpfe.”

Zudem gab es für niceshops auch den Sonderpreis in der Kategorie „Bestes Design und Arbeitsatmosphäre“. „Die Arbeit selbst kann man nicht ändern, man kann aber versuchen, die Rahmenbedingungen so angenehm wie möglich zu gestalten. Bei uns ist das Arbeitsumfeld die wahre Innovation“, erläutert Fink.