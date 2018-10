In der Bahnhofstraße in Bad Radkersburg wird nun gebaut - zwei millionenschwere Bauprojekte. Die Details zum neuen Stadtteil.

In Bad Radkersburg entstehen zwei Bauprojekte nebeneinander: Eines ist der „Wohn- und Vitalpark“. Für diesen beginnen die Vorarbeiten heuer © Ohnwein

Ein Bauzaun kündigte es schon länger an. Bislang blieb rund um die ehemalige Fabrik "Peterka" in der Bahnhofstraße in Bad Radkersburg allerdings ruhig. Bis jetzt. Mit zwei millionenschweren Bauprojekten bekommt Bad Radkersburg einen neuen Stadtteil.

