2,4 Millionen Euro Gemeinderat beschließt: Mureck baut einen Kindergarten

Der Murecker Gemeinderat disktutierte gestern über die Zukunft der Kinderbetreuung in der Stadt. Und kam zu einem Entschluss.

Der Murecker Gemeinderat hat getagt © Walter Schmidbauer

In einer Sondersitzung im Kulturzentrum beschäftigte sich der Gemeinderat Mureck mit der Einrichtung einer ganztägigen, ganzjährigen Kinderbetreuung mit zweigruppigem Kindergarten und Kinderkrippe. Eine Sitzung, die durch eine Aussendung der Gemeinde, auch auf viel Interesse in der Bevölkerung stieß. Das Kulturzentrum war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Die Aussendung stand auch gleich in der Kritik der VP. „Wir haben in der letzten Sitzung nicht gegen den Kindergarten gestimmt, sondern waren mit dem Standort Kolpinghaus nicht einverstanden“, bekrittelte VP-Gemeinderätin Maria Wieser eine Formulierung in der Aussendung. Die Standortfrage stand dann auch im Mittelpunkt der Sondersitzung. „Wichtig ist für uns, dass es zu einer neuen Kinderbetreuung kommt. Wenn nicht Kolpinghaus, sind wir auch für einen Neubau offen“, schickte SP-Bürgermeister Anton Vukan gleich voraus.

Schlechte Karten

Dazu wurden dann vom Land Steiermark beauftragte Studien über mögliche Standorte präsentiert. Ein Ausbau der bestehenden Kindergärten in Gosdorf und Eichfeld hat nach diesen Studien aufgrund verschiedener Problematiken schlechte Karten. Näher beleuchtet wurden die Varianten Kolpinghaus und Neubau. Eine Adaptierung des Kolpinghauses, wo die Raumstrukturen laut Studie passen würden, käme auf geschätzte Kosten von 1,8 Millionen Euro. Das Land hat eine Förderung von 1,3 Millionen Euro zugesagt.

Die Opposition bekrittelte dazu aber den bestehenden Baurechtsvertrag zwischen Stadtgemeinde und Kolping und vermutet höhere Kosten. So kam die Variante Neubau eines ganzjährig und ganztägig geführten Kinderzentrums mit geschätzten Kosten von 2,4 Millionen Euro – bei gleicher Landesförderung - zur Abstimmung. „Es gibt einige dafür geeignete Grundstücke in Mureck. Nach dem Kauf werden wir gleich die Planungsarbeiten ausschreiben“, betonte Vukan nach dem einstimmigen Beschluss.