In der Nacht auf Mittwoch schlugen in Hatzendorf Einbrecher gleich drei Mal zu. Volksschule, Kirche und das Klubhaus des Tennisvereins waren betroffen. Letzeres war im Oktober übrigens bereits zum dritten Mal Ziel von Einbrechern.

Volksschul-Direktor Peter Kalita vor dem aufgebrochenen Tresor. Zehn Cent ließ der Täter zurück. © Thomas Plauder

"Um sechs Uhr in der Früh bin ich ins Schulhaus und habe sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Es lag ein Brandgeruch in der Luft“, schildert Sylvia Wippel, die Schulwartin der Volksschule Hatzendorf (Gemeinde Fehring) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Ihre Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. Ein Einbrecher hatte in der Nacht auf Mittwoch die Volksschule heimgesucht.

Brandgeruch in der Luft

Mithilfe einer Flex – deshalb der Brandgeruch – knackte er den Tresor in der Direktionskanzlei und erbeutete einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe. Exakt zehn Cent ließ er zurück. „Bei uns ist in den letzten Jahren schon vier Mal eingebrochen worden“, erzählt Direktor Peter Kalita, „deshalb haben wir nie viel Geld im Tresor. Der Sachschaden ist höher und beläuft sich sicher auf mehrere tausend Euro."

Durch dieses Fenster zwängten sich der Einbrecher. Foto © Thomas Plauder

Und der oder die Täter sind professionell zu Werke gegangen. Mit einem Plastiktischtuch hat man den Funkenflug, der bei den Flexarbeiten entstand, unterbunden und mit einem Feuerlöscher wurde gekühlt. Zurück blieben die bereits erwähnten zehn Cent, viel Chaos, durchnässte Dokumente, nasse Fußspuren auf dem Gang sowie kaputte Fenster und Türen. "Der Einbrecher scheiterte nämlich zuerst bei einem anderen Fenster und einer Glastüre, ehe er ein Fenster zum Stiegenhaus aufbrechen und so ins Gebäude gelangen konnte", schildert Kalita.

"Ungutes Gefühl"

Der Schaden ist zwar durch eine Versicherung gedeckt, zurück bleibt laut dem Schuldirektor aber dennoch ein "ungutes Gefühl." Das hat auch Schulwartin Sylvie Wippel. "Natürlich denkt man, wenn ich in der Früh, wenn das Schulhaus noch menschenleer ist, komme, an so etwas. Vor allem im Winter wenn es dann noch finster ist."

Auf dem neuen Spielplatz des Kindergartens hat der Täter seine Fußspuren hinterlassen. Foto © Thomas Plauder

Die Einbrecher waren in dieser Nacht übrigens besonders fleißig. Gleich drei Mal schlugen sie in Hatzendorf zu. In der benachbarten Kirche wurde ein Opferstock geleert und auch ins Klubhaus des örtlichen Tennisvereins wurde eingebrochen. Kurios. Alleine im heurigen Oktober war das bereits der dritte Einbruch ins Hatzendorfer Tennis-Vereinsheim.

Polizei bittet um Hinweise

„Es dürfte sich vermutlich stets um denselben Täter handeln. Wir nehmen nämlich an, dass es ein Einzeltäter ist“, heißt es seitens der Polizei. Diese bietet auch die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Fehring unter der Nummer 059/133 6122.

