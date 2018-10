Kirchberg an der Raab

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Kirchberg an der Raab

Schwer verletzt wurde Montagnachmittag ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, der mit seinem Auto in Kirchberg an der Raab von der Fahrbahn abkam und in einen Graben bzw. Acker stürzte.