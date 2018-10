Ein Wirtschaftssymposium mit Vorträgen und Job-Dating bringt in Fehring am 10. und 11. Oktober Schüler, Eltern und Unternehmen zusammen.

Winkelmaier, Blaindorfer, Zimmermann-Hitter, Schulsprecherin Anna Wolf, Karner, Wendler und Fartek © Helmut Steiner

Das Symposium „Leben und Arbeiten in Fehring“ läutet das Ende des Leader-Projekts „FAIRing – die Handwerksgemeinde“ ein. Veranstalter ist die Wirtschaftsservicestelle der Stadt gemeinsam mit der Neuen Mittelschule. „Für junge Menschen unsere Betriebe sichtbar zu machen“, so beschreibt Fehrings Vizebürgermeister, der Landtagsabgeordnete Franz Fartek das zentrale Anliegen der zweitägigen Veranstaltung am 10. und 11. Oktober. Sie bietet die Chance, das Netzwerk zwischen Lehrbetrieben, Jugendlichen und Eltern auf- und auszubauen.

