In Jagerberg kam am Montag ein Pkw-Lenker von der Straße ab. Das Fahrzeug landete auf dem Dach - in einem wasserführenden Graben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Wetzelsdorf

Am Montag in der Früh, gegen 7.20 Uhr, kam es zu einem Unfall in Ungerdorf in der Gemeinde Jagerberg. Ein Pkw-Lenker war gerade auf der L 616 in Richtung Wolfsberg im Schwarzautal unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Straße abkam.

Dabei überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen - und das in einem wasserführenden Graben, wie die Feuerwehr informiert. Der Lenker konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, wie es vonseiten der Polizei heißt.

Die Feuerwehren Wetzelsdorf, Grasdorf und Jagerberg standen von mit 25 Mann im Einsatz, um das Fahrzeug, in das teilweise Wasser gedrungen war, zu bergen. Die Einsatszleitung hatte Roman Neubauer, Kommandant der Wetzelsdorfer Feuerwehr, inne.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.