Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verein Leben im Dorf organisiert das Fest zum zweiten Mal. © Matthias Janisch

Hexenverbrennungen – natürlich nur historische Nachstellungen –, Live-Musik und regionale Kulinarik bietet das heurige Schlossfest in Poppendorf. Am Samstag, dem 21. Juli, haucht ein buntes Programm dem Schloss-Areal aus dem 13. Jahrhundert wieder Leben ein. „Das Besondere an unserem Fest ist natürlich die mystische und idyllische Umgebung hier im Schlosspark, das ist sicher einzigartig“, verrät Organisatorin Kathrin Haas.