In der Rotkreuz-Bezirksgeschäftsstelle in Feldbach kam es dieser Tage zu einer überraschenden Personalrochade. Der langjährige Bezirksgeschäftsführer Andreas Mittendrein wurde abgelöst.

Andreas Mittendrein, der langjährige Geschäftsführer des Rotkreuzbezirks Feldbach wurde überraschend abgelöst.

Zu einer überraschenden Personalrochade kam es dieser Tage in der Bezirksgeschäftsstelle des Roten Kreuzes in Feldbach. Bezirksgeschäftsführer Andreas Mittendrein wurde abgelöst. Seine Agenden übernimmt Josef Himsl. Himsl ist Bezirksgeschäftsführer in Leoben und wird interimistisch in Doppelfunktion fungieren.

Keinerlei Malversationen

Das sei „nichts Ungewöhnliches“ hieß es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung seitens des Roten Kreuzes Steiermark. So würden aktuell bereits die Rotkreuzbezirke Knittelfeld von Voitsberg und Deutschlandsberg von Leibnitz mitbetreut.

Zu den Gründen der Ablöse Mittendreins hieß es seitens des Landessprechers August Bäck, das man sich „zerlebt“ habe, es „keinerlei Malversationen“ gegeben habe und man nun „im Guten“ getrennte Wege gehe. Wer Mittendrein nachfolgt, sei laut Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch „noch offen“.

Josef Himsl, der Geschäftsführer des Rotkreuzbezirks Leoben übernimmt interimistisch auch die Agenden in Feldbach.

