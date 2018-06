Auf der B 69 zwischen Weitersfeld und Mureck endete ein Überholmanöver in einem Verkehrsunfall. Drei Pkw waren beteiligt.

THEMENBILD: POLIZEI / VERKEHR / KONTROLLE © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Am Donnerstag am Abend, gegen 21 Uhr, kam es auf der B 69 zwischen Weitersfeld und Mureck (Bezirk Südoststeiermark) zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren: Im Zuge eines Überholmanövers kollidierten das überholte und das überholende Fahrzeug miteinander.

In weiterer Folge prallte der Pkw, mit dem der Überholversuch gestartet wurde, in ein drittes Fahrzeug und kam daraufhin links von der Fahrbahn ab. Nach etwa 20 Metern kam das Auto dann im Acker zum Stillstand, wie es vonseiten der Polizei heißt.

Die Unfallbeteiligten hatten wohl alle Schutzengel: Es gab zum Glück keine Verletzten. Alkoholtests blieben negativ.

18 Einsatzkräfte der Feuerwehren Weitersfeld und Lichendorf rückten aus, um die Fahrzeuge zu bergen.