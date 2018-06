Am Donnerstagabend entluden sich kleinräumig wieder schwere Gewitter. Wieder waren Bierbaum am Auersbach und der Raum Straden betroffen

Wassermassen in Bierbaum am Auersbach © FF Bierbaum / Helfried Otter

Keine Verschnaufpause ist derzeit den Bewohnern in Bierbaum am Auersbach vergönnt. Auch am Donnerstag regnete es binnen kurzer Zeit wieder große Mengen. Der gesättigte Boden nimmt jedoch nichts mehr auf, Überflutungen waren die Folge. "Es ist immer wieder das gleiche Dilemma. Ein paar Häuser waren gefährdet, die haben wir gleich geschützt", erklärt Helfried Otter, Kommandant der Feuerwehr Bierbaum. Um die Gebäude vor den Wassermassen zu schützen, wurden die Wiesen mit Gräben durchzogen. Bis 22 Uhr standen rund 18 Mann im Einsatz. Am Freitag sind die Einsatzkräfte gemeinsam mit Gemeindearbeitern beschäftigt, die Straßen zu reinigen.

Um 20.15 Uhr wurde auch die Feuerwehr Schwabau zum Einsatz gerufen. Wieder war im Raum Straden ein Unwetter mit intensivem Regen niedergegegen. Diesmal war der der Ortsteil Waasen am Berg besonders in Mitleidenschaft gezogen worden, wie Josef Fink berichtet, der als Kommandant der Feuerwehr Schwabau den Einsatz leitete. Ein Haus wurde verschlammt, mehrere Keller, in die Wasser eingedrungen war, mussten ausgepumpt werden. "Wir haben fast jeden zweiten Tag einen Einsatz. Der Boden kann nichts mehr aufnehmen. Da ist schon jeder Tropfen zu viel", schildert Fink die Lage. Bist 23 Uhr waren 17 Mann im Einsatz, um Schlamm aus den Kellern zu schaufeln.