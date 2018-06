Facebook

In Mogersdorf wurde der halbe Ort überflutet © Feuerwehr Mogersdorf-Ort/Schwartz

Kein Tag ohne Unwetter. Am Sonntagnachmittag war das untere Raabtal im Bezirk Jennersdorf betroffen. Gegen 15.30 heulten in mehreren Orten die Sirenen: Eine massive Gewitterzelle hatte sich in einem kurzen, aber heftigen Gewitter entladen. Der Hotspot war in Mogersdorf. Die halbe Ortschaft wurde überflutet. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden und die Straßen - insbesondere die L 116 - mussten, nachdem das Wasser abgeronnen war, gesäubert werden.

Die Feuerwehren Mogersdorf-Ort, Weichselbaum, Maria Bild, Heiligenkreuz, Wallendorf und Königsdorf-Ort standen mit zwölf Fahrzeugen von 15.30 Uhr bis 21.15 Uhr im Einsatz.

Mogersdorf unter Wasser

Im Ortsteil Wallendorf musste die Feuerwehr die vermurte Landestraße frei räumen und säubern. Auch einige Gemeindestraßen waren betroffen. Auch die Feuerwehr Neumarkt an der Raab stand in Neumarkt im Unwettereinsatz und musste einige Einsätze abwickeln.

Unwetter: Lokal und kurz, aber sehr heftig Halb Mogersdorf stand unter Wasser FF Mogersdorf-Ort/Schwartz Die Landesstraße 116 glich einem Flussbett FF Mogersdorf-Ort/Schwartz FF Mogersdorf-Ort/Schwartz FF Mogersdorf-Ort/Schwartz FF Mogersdorf-Ort/Schwartz FF Mogersdorf-Ort/Schwartz FF Mogersdorf-Ort/Schwartz FF Mogersdorf-Ort/Schwartz 1/8

In Weichselbaum kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Feuerwehren Weichselbaum, Maria Bild und Jennersdorf führten die Fahrzeugbergung durch.

Straße stand binnen kurzer Zeit zehn Zentimeter unter Wasser

Kurz vor Mitternacht wurde Bairisch Kölldorf von einem lokalen Unwetter heimgesucht. Auch dort entlud sich eine kleine, aber sehr starke Gewitterzelle eine halbe Stunde lang mit sintflutartigen Regenfällen. Die Landesstraße 219 stand im Bereich des Kreisverkehrs bei der Einfahrt in den Ort binnen kurzer Zeit zehn Zentimeter unter Wasser, wie Stefan Puntigam, Kommandant der örtlichen Feuerwehr und Leiter des Einsatzes mit insgesamt 20 Feuerwehrleuten, berichtet. Die Straße wurde vermurt und auch die Wohnsiedlung unmittelbar neben der Landesstraße in Mitleidenschaft gezogen. Wasser drang in die Häuser ein.

Seit den Morgenstunden ist die Feuerwehr in Bairisch Kölldorf bereits wieder im Einsatz, um Gemeindestraße zu säubern, die ebenfalls vermurt wurde. Auch ein Bagger ist im Einsatz, um die verschlammten Straßengräben wieder frei zu machen.

