Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Archivbild: Das Vulkanland Schinkenfest im Jahr 2017 zog zahlreiche Besucher an © Schleich

Kulinarik-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Am Montag sandte die Stadt Feldbach die offizielle Mitteilung aus, dass das Vulkanland Schinkenfest in Auersbach heuer nicht stattfinden wird.

Tausende Besucher pilgerten in den letzten Jahren auf den Rosenberg, um das reiche Angebot an Schinken, Wurst und Co. zu genießen. Am 14. und 15. Juli hätte es wieder soweit sein sollen. Nun wurde das Fest jedoch abgesagt.

König Fußball und tieferliegende Gründe

Als Grund nennt die Stadtgemeinde eine Terminkollision mit den Endspielen der Fußball-Weltmeisterschaft, die an diesem Wochenende ausgetragen werden. Man opfere "das 13. Schinkenfest dem König Fußball", heißt es in der Aussendung der Stadtgemeinde von Bürgermeister Josef Ober und Markus Wiedner, Ortsteilbürgermeister von Auersbach. Die offizielle Begründung: "Der logistische und finanzielle Aufwand, um den Schinkenfestberg für Tausende Gäste medial attraktiv zu bewirtschaften, wäre einfach zu groß." Gemeint ist ein Public Viewing. Das würde auch nicht wirklich zur Philosophie des Festes passen.

Zudem sieht man die die Gefahr, "jene kritische Masse an Menschen nicht zu erreichen, die das logistisch herausfordernde Fest zum Erfolg werden lassen."

Zum offiziellen Hauptgrund ist hinter den Kulissen aber zu hören, dass auch eine Neuausrichtung ansteht. Darum soll sich das Komitee kümmern, dem die gut 20 Betriebe angehören, die beim Schinkenfest dabei sind. Wer neuer Obmann des Festkulturvereins wird, ist noch offen. Mit dem Rücktritt von Ortsteilbürgermeister Helmut Buchgraber Ende März ist diese Position vakant. Im Herbst soll das Gremium mit neuer Zusammensetzung stehen, sich um die Neuausrichtung kümmern und das 13. Schinkenfest auf die Beine stellen. Voraussichtlicher Termin: 13. und 14. Juli 2019.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.