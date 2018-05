40.000 Aufnahmen Er hat die Bibelbilder in den Kirchen der Region abgelichtet

Facebook

Autor Johann Schleich mit Dechant Friedrich Weingartmann und Bürgermeister Josef Ober © Steiner

Lange Zeit war ein Großteil der Bevölkerung nicht des Lesens mächtig. Daher war das Bild für die Vermittlung des Glaubens eminent wichtig. Dieser Bedeutung des Bildes als religiöses Medium der Glaubensvermittlung in der Region widmet sich nun ein neues Buch von Johann Schleich – und das in sehr umfassender Form.

Innerhalb von vier Jahren hat der Fotograf, Journalist und Kleine Zeitung-Mitarbeiter gut 40.000 Aufnahmen in fast allen Kirchen der Ost- und Südoststeiermark angefertigt: Von Wenigzell im Norden über Hartberg, Fürstenfeld und Feldbach bis Bad Radkersburg, Mureck und St. Veit am Vogau – in insgesamt 220 Orten. „Ich habe alle Details durchfotografiert“, erzählt Schleich. Eine Auswahl davon findet sich im Buch „Bibelbilder in unseren Kirchen“, das am 24. Mai vorgestellt wird.

