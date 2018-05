Facebook

Projektverantwortliche, Ehrengäste, Lehrer und Schüler im neuen Fruchtfolgeschaugarten © Thomas Plauder

Die zarten gelben Blüten nicken im leichten Frühlingswind, bald wird das Winterrapsfeld auf dem Gelände der Murecker Bioenergiebetriebe in voller Pracht dastehen und gemeinsam mit Winterweichweizen, Ölkürbis, Sojabohne und Mais auf die Ernte warten. Dafür, dass es eine Ernte wird, wie sie die Region noch nicht gesehen hat, sorgen einmal mehr die Bioenergie-Pioniere Karl Totter senior und junior mit ihrer Idee eines insgesamt 8000 Quadratmeter großen Fruchtfolgeschaugartens. „Es wurden sowohl Streifen mit konventioneller Düngung und Pflanzenschutz angelegt als auch solche, auf denen Fruchtfolge und natürliche Bedingungen herrschen. In unmittelbarer Nachbarschaft kann man das Ergebnis direkt vergleichen“, erklärt Karl Totter junior, der bewusst machen will, dass der Mensch von dem lebt, was aus der Erde kommt. Zusätzlich führt eine eigene Blumenwiese Artenvielfalt und Schönheit bei natürlicher Bearbeitung vor Augen.

