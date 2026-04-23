Der Laufsport boomt und gewinnt weiter an Schwung. Das zeigte sich beim Vulkanland-Frühlingslauf in Leitersdorf (Gemeinde Feldbach) zum großen Auftakt in die Laufsaison. Und auch für das nächste große Lauf-Event in der Südoststeiermark stehen die Vorzeichen gut. Denn für den Sonnwendlauf des TUS Feldbach am 20. Juni im Herzen der Bezirkshauptstadt Feldbach laufen die Anmeldungen bestens. „Zwei Monate vor dem Lauf haben wir bereits 125 Anmeldungen. 2025 waren es zu diesem Zeitpunkt 50 – das sind also 150 Prozent mehr“, freut sich Erwin Klobasa, Obmann des Veranstalters TUS Feldbach. Vor allem in der Zielgruppe der 20- bis 30-Jährigen und bei jungen Frauen erfreue sich der Laufsport zunehmender Beliebtheit.

Rechne man die aktuellen Anmeldungen hoch, könnte man heuer ausverkauft sein. Denn der Veranstalter hat die Laufveranstaltung auf 600 Teilnehmer in den insgesamt sieben Bewerben limitiert. „Es würde mich nicht wundern, wenn einzelne Bewerbe schon vorzeitig ausverkauft sind. Daher sollte man sich rechtzeitig anmelden“, betont Klobasa. Wie viele Startplätze noch frei sind, kann man online nachschauen. Im Hauptlauf über zehn Kilometer, der zum Österreichischen Volkslaufcup zählt, gibt es insgesamt 200 Startplätze.

Der 2,5 Kilometer lange Rundkurs verläuft wie gewohnt durch die Feldbacher Innenstadt mit Start und Ziel beim Zentrum in der Ringstraße. Erstmals werden die Läuferinnen und Läufer bei der neunten Auflage des Sonnwendlaufs auf einer offiziell Aims-vermessenen Strecke (siehe Infobox) unterwegs sein. Sie ist damit international zertifiziert, was wesentlich ist für die Anerkennung von Bestzeiten und Rekorden. Noch etwas hebt Klobasa hervor: „Man kann den heurigen Sonnwendlauf auch als Testlauf für nächstes Jahr sehen. Denn wir haben den Zuschlag erhalten, dass 2027 die Steirischen Meisterschaften im Straßenlauf über zehn Kilometer und fünf Kilometer bei uns ausgetragen werden.“

Für alle ab U16, die das Ziel erreichen, gibt es heuer neue Finisher-Medaillen. Für das limitierte Starterfeld nennt Klobasa klare Gründe: „Wir wollen die Qualität halten.“ Dafür habe man 50 bis 60 freiwillige Helfer, die sich gemeinsam mit den Aktiven des Vereins um das gesamte Drumherum des Lauf-Events kümmern – vom Aufbau über Streckenposten, Labestationen, Betreuung im Zielbereich bis zum Abbau.