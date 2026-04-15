Traktor stürzte mit Fahrer in Kabine im steilen Gelände ab
Ein Mann war in einem Waldstück bei Jagerberg mit Forstarbeiten beschäftigt, als er mit seinem Traktor im unwegsamen Gelände den Berg nach unten rollte und seitlich zum Liegen kam. Der Mann wurde verletzt.
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