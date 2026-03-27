In der Nacht auf Sonntag, 22. März, hielt sich ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land (Kärnten) in einem Lokal in Feldbach auf. Innerhalb kürzester Zeit wurde ihm zweimal – vermutlich mit einer Glasflasche – auf den Hinterkopf geschlagen, berichtet die Polizei. Dabei erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldbach gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Ob es sich bei dem unbekannten Täter immer um dieselbe Person gehandelt hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Polizeiinspektion Feldbach ist unter 059 133/6120 erreichbar.