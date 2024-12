„Unsere Fahrer sind immer auf der Straße, wo viel passiert – sie erleben viel mit. Dieser Umstand hat uns dazu bewogen, Fahrzeuge mit einem Defibrillator auszustatten“, erklärt Saubermacher-Chef Hans Roth. Nach einem ersten Test mit zwei Geräten im Juni in Graz und im Murtal, wurde nun in Feldbach der erste „Defi“ an einen Mitarbeiter in der Südoststeiermark übergeben. Wilfried Deutsch ist seit 24 Jahren für Saubermacher unterwegs und kümmert sich mit seinem Seitenlader um Gemeinden und ihre Bürger im Bezirk. Er verfügt über eine Sanitäterausbildung, ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hirzenriegel und führt nun den ersten Defi mit.