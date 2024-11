Mit dem Verkauf von Lego, Brettspielen und Co. hat sich der gebürtige Kirchberger Martin Buritsch in den vergangenen Jahren weltweit einen Namen gemacht. Sein Weg zum wohl größten Lego-Fachhändler Mitteleuropas begann 2015 in Gleisdorf. Dort mietete Buritsch ein kleines Geschäftslokal für den Versand von gebrauchten Legosteinen. „Ich war schon als Kind ein Legofan und habe von einem eigenen Legogeschäft geträumt“, erzählt Buritsch.