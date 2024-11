Tourismusschule Bad Gleichenberg feiert glamourösen Maturaball

Am Freitag, dem 22. November, verwandelte sich die Tourismusschule Bad Gleichenberg in einen Ballsaal. Glamourös geschmückt und mit unzähligen Köstlichkeiten wurden die Ballgäste im Schulgebäude zum Maturaball empfangen. Das Motto: „Suits on – Ready for Business“ Hier gibt‘s die schönsten Fotos des Abends.