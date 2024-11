Das sind die Top-Lehrlinge und Meister aus der Südoststeiermark

43 Lehrlinge sowie 44 Meisterinnen und Meister aus dem Bezirk Südoststeiermark bekamen am Mittwochabend die begehrte Trophäe „Star of Styria“ überreicht. Die Gala fand in der Autopräsentationshalle Uitz in Feldbach statt.