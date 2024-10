Beim Finale von „Sturm & Kastanien“ am Marktplatz wird für „Steirer helfen Steirern“ gesammelt

Am Sonntag, 27. Oktober, gibt es am Marktplatz St. Anna am Aigen ein letztes Mal „Sturm & Kastanien“. Dabei wird zum 12. Mal in der Geschichte für die Kleine Zeitung-Hilfsaktion gespendet.