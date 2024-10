Rund 160 Touristiker und Tourismusbegeisterte fanden sich am Donnerstagabend in Bad Gleichenberg ein. Der Anlass war kein geringerer als die Verleihung des sechsten Steirischen Tourismus-Panthers – dem Tourismus-Preis in der grünen Mark, wie Peter Kospach, Schul- und Campusleiter der Tourismusschulen Bad Gleichenberg, in seiner Eröffnungsrede betonte. Die Schülerinnen und Schüler verwöhnten die Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü und Weinen der Eruptionswinzer sowie mit einem Ohrenschmaus, denn die Schulband zeigte ebenso ihr Können wie die Blasmusik-Truppe „Die Jungen Wölfe“.