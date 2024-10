Vergangenes Wochenende spielte sich für den Bad Gleichenberger Unternehmer Jürgen Tackner ein Szenario ab, von dem er bereits als Kind geträumt hatte: ein Kennenlernen mit Ö3-Moderator Robert Kratky. Dieser suchte am Freitagabend „last minute“ eine Unterkunft in der Südoststeiermark – nachdem er in Fürstenfeld Skydiven war. Gegen 21 Uhr fragte Kratky schließlich bei den Stock & Stein-Lodges von Tackner an.