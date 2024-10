Exakt 900 Betten, 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, drei Kurhotels, zwei Rehabilitationszentren und das Altstadthaus – all das gehört zur Mare-Gruppe mit Sitz in Bad Radkersburg. Als geschäftsführende Alleineigentümerin steht Renate Remta-Grieshofer hinter dem gesundheitstouristischen Großunternehmen. „Meine ersten Sporen in der Gesundheitsbranche habe ich mir 1982 als Assistentin der Geschäftsführung von Gerhard Haberl in der Gleichenberger und Johannesbrunnen AG verdient“, erinnert sich Remta-Grieshofer.