Die Firmengeschichte der „Cziglar GmbH“ begann, als Johann Cziglar beschloss, in Bad Radkersburg ein eigenes Installationsunternehmen zu gründen. Das ist jetzt 50 Jahre her und in dieser Zeit hat sich in der Branche viel verändert. „Als ich 1995 meine Lehre im Betrieb begann, war es üblich, Ölheizungen zu installieren. Heute werden keine mehr eingebaut. Der Trend liegt bei Biomasse, Wärmepumpen und Solarthermie“, weiß der heutige Geschäftsführer Stefan Bauer.