Auf den ersten Blick sieht das Fitnessstudio von Manuel Lah in der Europastraße in Mühldorf (Gemeinde Feldbach) aus wie jedes andere. Fitnessgeräte so weit das Auge reicht und Kundinnen und Kunden, die sie eifrig nutzen. Doch eine Kleinigkeit ist anders bei „Onebody Fitness“: Kein Kunde trainiert ohne Betreuung. „Ich komme aus der Kampfsportszene und habe schon dort beim Training mit den Leuten gemerkt, dass viele nicht richtig trainieren und Hilfe brauchen“, erklärt Lah sein Geschäftskonzept, das er bereits seit zehn Jahren erfolgreich umsetzt.