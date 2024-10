„Wir haben hier alles, was willst du mehr. Man muss nur die Augen aufmachen und schauen“, schwärmt Gertrude Ornig von ihrer Heimat, der Südoststeiermark. Macht man dann die Augen auf und schaut, dann sieht man auf ihrem Hof so ziemlich alles, was die südsteirische Landwirtschaft so hergibt: Mais, Äpfel, Birnen und vor allem Kürbisse – an die 30 Sorten – sammeln sich schön drapiert auf ihrem Kürbishof in Diepersdorf (Gemeinde Mureck). Wenn man sich Ornig wieder zuwendet, etwa um ihr etwa eine Frage zu den unterschiedlichen Sorten zu stellen, kann es gut sein, dass sie schon wieder weg ist. Ständig bleiben nämlich Nachbarn, Kurgäste oder Bekannte stehen, um die Kürbisse zu bewundern oder etwas zu kaufen. Dann schickt sie entweder ihren Mann Josef Ornig los oder huscht schnell selbst zu den Gästen, um Tipps zu geben oder sich einfach kurz zu unterhalten.