Nach 15 Jahren in der Gemeindepolitik hat Werner Jogl am vergangenen Mittwoch überraschend seine Funktion als 2. Vizebürgermeister und sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt. Die Agenden der SPÖ Bad Gleichenberg werden nun interimistisch von SPÖ-Gemeindevorstand Andreas Pölzl übernommen. Einen neuen 2. Vizebürgermeister gibt es noch nicht. „Ich wurde von der Ortsparteigruppe beauftragt, die SPÖ Bad Gleichenberg neu aufzustellen. Wer den 2. Vizebürgermeister stellen wird, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden“, erklärt Pölzl.