„Messe für Bildung und Beruf“ verbindet Jugendliche mit Lehrbetrieben und Schulen

Bei der „Messe für Bildung und Beruf“ können sich Jugendliche wieder über Bildungschancen informieren. Stattfinden wird sie zum 10. Mal am 3. und 4. Oktober in Feldbach und am 17. Oktober in Bad Radkersburg.