Musik und Kulinarik unter freiem Himmel bei Most und Jazz 2024

In Fehring konnte der alljährliche Höhepunkt des örtlichen Festreigens „Most + Jazz“ wieder zahlreiche Besucher begeistern. Mit lokalem Wein, Haubenküche und motivierten Musikern wurde an vier Tagen bis tief in die Nacht gefeiert.