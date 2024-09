Eleganz in der Dressur, Geschicklichkeit im Springen und Mut im Geländeritt – wer im Vielseitigkeitsreiten bestehen will, muss einiges mitbringen. Seit den 1980er Jahren werden nationale und internationale Turniere der anspruchsvollen Reitsportdisziplin in Kornberg ausgetragen. Heuer gehen die Landes- und Staatsmeisterschaften der Vielseitigkeit von 6. bis 8. September über die Bühne.