Es ist eine besondere Liebesgeschichte, die Andrea Steinbrückner und Christian Gödl schreiben. Und mit ihrer Hochzeit kam diese nun zu einem Höhepunkt. Wie berichtet, sind Steinbrückner und Gödl das erste Hochzeitspaar des Lebenshilfe Netzwerks Südoststeiermark.

Im Standesamt Bad Radkersburg feierten sie ihre Trauung. Angereist kam Gödl mit einem US-Car, Steinbrückner fuhr mit einem Mercedes-Benz vor – denn Autos sind die große gemeinsame Leidenschaft der beiden. Die Aufregung um Steinbrückners Hochzeitskleid dürfte bei Gödl im Vorhinein groß gewesen sein, war es doch ein Geheimnis für ihn, ob sie in Tracht oder klassisch erscheinen würde. Schließlich gab Steinbrückner Gödl in einem eleganten Hochzeitsdirndl das Jawort, er traute sich passend dazu in Lederhose.

Familie Steinbrückner

Kleeblatt, die Musikgruppe des Tages, spielte Lieder, die das Paar im Vorhinein ausgesucht hatte. Es wurden Ringe ausgetauscht, intensive Blicke geteilt, gelacht und gefeiert. Gödl nahm den Nachnamen seiner Frau an, die Familie heißt nun also Steinbrückner. „Es war immer mein Wunsch, Andreas Namen anzunehmen. Er ist so cool und schön“, schwärmte er bereits im Vorhinein.

Lebenshilfe-Team stand Spalier

Nach der Trauung gab es Glückwünsche, Reden und eine Agape am Frauenplatz. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lebenshilfe Netzwerks waren dabei und überraschten im Spalier mit Seifenblasen. Gemeinsam mit den Hochzeitsgästen ließ das Paar Luftballons in den Himmel steigen. In Apače (Slowenien) wurde im Anschluss gut gegessen und gefeiert. Die beiden flittern nun gemeinsam in Istrien (Kroatien).

„Wir gratulieren Familie Steinbrückner zu dieser besonderen Hochzeit und wünschen ihr ein glückliches gemeinsames Leben“, heißt es in einer Aussendung des Lebenshilfe Netzwerks.