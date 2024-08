Am Dienstag, dem 13. August beginnt die Sanierung der L 201 zwischen Berndorf und Kirchberg an der Raab. Für diese Arbeiten ist eine Totalsperre erforderlich, entsprechend wird ab 13. August, 7 Uhr, der gesamte Verkehr in beide Richtungen großräumig über die B 68 umgeleitet. Die Umleitung beginnt unmittelbar nach dem Lärmschutztunnel in Gniebing auf der Feldbacher Umfahrung und geht bis zum großen Kreisverkehr in Studenzen. Dauern wird die Totalsperre bis zum 30. August, 20 Uhr. Die Vorankündigungen für die Totalsperre stehen bereits seit Ende vergangener Woche vor dem Lärmschutztunnel, am Saazer Kreisverkehr und beim Kreisverkehr in Studenzen.