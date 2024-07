Bald ist es wieder so weit: Pfarrers Garten in Sankt Peter am Ottersbach wird sich in ein stimmungsvolles Lichtermeer verwandeln. Was vor 22 Jahren als kleines Beisammensein der Landjugend bei einer Tabakhütte am Rosenberg begann, hat sich längst zu einem Publikumsmagneten entwickelt. „Wenn ein Fest gut organisiert wird und viele engagierte Menschen mitwirken, ist der Erfolg vorprogrammiert“, erklärt Landjugendmitglied Michael Haring.