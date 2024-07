Ein energisches Grunzen ist aus dem Wald zu hören, zu sehen ist weit und breit aber kein Schwein. Das Areal scheint zu groß, um ständig eines erblicken zu können. Wenn dann eines angelaufen kommt, katapultiert es sich mit Schwung in den Schlamm. „Das ist es, was ich unter dem Wort Paradies verstehe“, streicht Josef Zotter über einen Weidenast. „Sonne, Schatten, Schlamm, frisches Gras und Auslauf ohne Ende.“ Das tierische Leben im und um den neuen Laufstall in Auersbach kann sich sehen lassen - Was danach kommt, möchte Zotter nun ebenso augenscheinlich machen. In seinem neuen „ÖKO Speck Takel“ essen die Augen jetzt buchstäblich mit.