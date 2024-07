„Wir hoffen auf gutes Wetter“, da sind sich die fünf Betreiberinnen und Betreiber der „Zsammstehn“-Betriebe einig. Denn für gutes regionales Essen, spritzige Weine und beste Stimmung durch Feldbacher Musik ist an den fünf Dienstagen von 16. Juli bis 20. August schon durch die Gastgeber gesorgt. Zum sechsten Mal findet heuer das „Zsammstehn“ in Feldbachs Innenstadt in dieser Form statt – die Idee hat sich jedoch wenig verändert: „Der Grundgedanke war, die Innenstadt in den Sommermonaten zu beleben und bei schönem Sommerfeeling, guter Kulinarik und Musik die Leute zusammenzubringen. Es soll ein gemütlicher Austausch sein“, so Bürgermeister Josef Ober.