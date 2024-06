Wer in diesen Tagen im Unimarkt im MEZ in Bad Gleichenberg einkaufen wollte, hat vielleicht den kleinen Zettel an der Eingangstür bemerkt, der über die Schließung der Filiale in der Grazerstraße informierte. Wem der Zettel zu unscheinbar war, der wird es spätestens nach dem Betreten des Nahversorgers, beim Anblick der leeren Regale und der Ausverkaufsware bemerkt haben: Hier geht es dem Ende zu.